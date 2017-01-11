11 января 2017 г.
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Прогноз погоды на 11 января: прохладно и малооблачно

время публикации: 05:58 | последнее обновление: 05:58 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 11 января: прохладно и малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 января, будет немного теплее, чем вчера. Малооблачно, без осадков.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 8-17, в Хайфе – 7-14, в Эйлате – 9-20. В Беэр-Шеве – 7-14, в Мицпе-Рамоне – 5-12, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне – 8-16, в Ариэле – 7-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг – дополнительное повышение температуры, малооблачно. В пятницу немного похолодает, местами возможен слабый дождь. В субботу ожидается повышение температуры и понижение влажности, устойчивый восточный ветер.

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Среда, 11 января 2017 г.
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