11 января 2017 г.
последняя новость: 08:31
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:12 Гигиенистки больничной кассы "Клалит" объявили забастовку
07:48 Приговор сообщнику террориста, убившего американца и ранившего 12 человек в Яффо: 2 года тюрьмы и штраф 18.000 шекелей
07:46 Второй канал: команда Трампа рассматривает возможность перевести в Иерусалим резиденцию посла, оставив посольство в Тель-Авиве
07:20 В арабском секторе проходит всеобщая забастовка
07:18 Медики "Сафари" спасли горного козла, съевшего 1,5 кг полиэтилена
05:58 Прогноз погоды на 11 января: прохладно и малооблачно
23:22 В результате "каменной атаки" недалеко от Бейт-Илита пострадал израильтянин
21:47 10 канал ИТВ: МИД проверяет возможность принять в Израиле сирот из Алеппо
21:18 Медэксперты: иерусалимский террорист был убит солдатами и гражданским лицом
21:02 В Акко выстрелами ранены двое посетителей кафе
В Израиле

Второй канал: команда Трампа рассматривает возможность перевести в Иерусалим резиденцию посла, оставив посольство в Тель-Авиве

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Второй канал: команда Трампа рассматривает возможность перевести в Иерусалим резидентцию посла, оставив посольство в Тель-Авиве

Второй канал ИТВ утверждает, что переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа изучает вариант, при котором посольство США в Израиле по-прежнему останется в Тель-Авиве, а в Иерусалим будет перенесена резиденция посла Дэвида Фридмана.

При подобном варианте Фридман, владеющий тремя квартирами в Иерусалиме, вместе со своим штатом, будет работать в консульском здании, расположенном возле отеля "Дипломат" в квартале Армон а-Нацив.

Напомним, что перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим был одним из важных предвыборных обещаний Трампа.

В последние дни руководство Палестинской автономии пытается оказать на США давление с целью сорвать этот шаг. В частности, председатель ПНА Махмуд Аббас обратился с просьбой о помощи в предотвращении переноса посольства к лидерам Франции, России и ряда других стран.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
Посол США в Израиле Дан Шапиро покинет свой пост 20 января
// NEWSru.co.il // В мире // 18 декабря 2016 г.
J Street против Фридмана: "Он спонсирует поселенческую экспансию"







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017