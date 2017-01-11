Второй канал: команда Трампа рассматривает возможность перевести в Иерусалим резиденцию посла, оставив посольство в Тель-Авиве

Второй канал ИТВ утверждает, что переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа изучает вариант, при котором посольство США в Израиле по-прежнему останется в Тель-Авиве, а в Иерусалим будет перенесена резиденция посла Дэвида Фридмана.

При подобном варианте Фридман, владеющий тремя квартирами в Иерусалиме, вместе со своим штатом, будет работать в консульском здании, расположенном возле отеля "Дипломат" в квартале Армон а-Нацив.

Напомним, что перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим был одним из важных предвыборных обещаний Трампа.

В последние дни руководство Палестинской автономии пытается оказать на США давление с целью сорвать этот шаг. В частности, председатель ПНА Махмуд Аббас обратился с просьбой о помощи в предотвращении переноса посольства к лидерам Франции, России и ряда других стран.





