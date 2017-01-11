11 января 2017 г.
последняя новость: 08:31
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:12 Гигиенистки больничной кассы "Клалит" объявили забастовку
07:48 Приговор сообщнику террориста, убившего американца и ранившего 12 человек в Яффо: 2 года тюрьмы и штраф 18.000 шекелей
07:46 Второй канал: команда Трампа рассматривает возможность перевести в Иерусалим резиденцию посла, оставив посольство в Тель-Авиве
07:20 В арабском секторе проходит всеобщая забастовка
07:18 Медики "Сафари" спасли горного козла, съевшего 1,5 кг полиэтилена
05:58 Прогноз погоды на 11 января: прохладно и малооблачно
23:22 В результате "каменной атаки" недалеко от Бейт-Илита пострадал израильтянин
21:47 10 канал ИТВ: МИД проверяет возможность принять в Израиле сирот из Алеппо
21:18 Медэксперты: иерусалимский террорист был убит солдатами и гражданским лицом
21:02 В Акко выстрелами ранены двое посетителей кафе
В Израиле

Медики "Сафари" спасли горного козла, съевшего 1,5 кг полиэтилена

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Медики "Сафари" спасли горного козла, съевшего 1,5 кг целлофана

Ветеринары рамат-ганского зоологического центра "Сафари" спасли доставленного к ним раненого горного козла.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в ходе операции выяснилось, козел страдал не только от полученной раны, но и от проблем с пищеварением, поскольку проглотил 1,5 килограмма полиэтиленовых пакетов.

Разбросанные туристами полиэтиленовые пакеты нередко становятся причиной гибели животных.

Напомним, что с 1 января 2017 года полиэтиленовые пакеты в израильских магазинах стали платными. Согласно сообщениям торговых сетей, закон привел к резкому сокращению объема потребления таких пакетов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2016 г.
Переполох в "Сафари": бегемотам пришлось спасать носорога, попытавшегося отбить Керен Пелес у лидера стада
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2016 г.
Операция "Сафари": Израиль спас зверей из Газы от голодной смерти
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 24 мая 2016 г.
Подрастающее поколение в "Сафари": первые фотосессии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2016 г.
Утвержден закон о запрете на выдачу бесплатных пакетов в магазинах







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017