Медики "Сафари" спасли горного козла, съевшего 1,5 кг полиэтилена

Ветеринары рамат-ганского зоологического центра "Сафари" спасли доставленного к ним раненого горного козла.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в ходе операции выяснилось, козел страдал не только от полученной раны, но и от проблем с пищеварением, поскольку проглотил 1,5 килограмма полиэтиленовых пакетов.

Разбросанные туристами полиэтиленовые пакеты нередко становятся причиной гибели животных.

Напомним, что с 1 января 2017 года полиэтиленовые пакеты в израильских магазинах стали платными. Согласно сообщениям торговых сетей, закон привел к резкому сокращению объема потребления таких пакетов.





