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Демократические и антропософские школы включены в систему гособразования

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
Демократические и антропософские школы включены в систему гособразования

Генеральный директор министерства просвещения Михаль Коэн подписала указ, утверждающий соглашение о включении 27 антропософских и 21 демократической школ в состав государственной системы просвещения.

Параллельно были подписаны указы о закрытии двух демократических школ в Эмек а-Эла и в Яд-Натане, руководство которых отказалось поддержать соглашение.

В рамках соглашения, ставшего итогом трехлетних переговоров, антропософские и демократические школы отказались от вступительных экзаменов и согласились на введение контроля со стороны минпроса в обмен на сохранение уникальных систем преподавания.

В частности, демократические школы смогут продолжить поводить занятия в разновозрастных группах, привлекать учеников к процессу принятия решений по дисциплинарным санкциям и т.д., а антропософские – позволять одному классному преподавателю сопровождать учеников от первого класса до выпускного, заниматься усиленным преподаванием искусства и труда и т.д.

Также школы будут получать полноформатное финансирование.

В то же время теперь решение об открытии новых школ и их месторасположении будет принимать министерство, а не родители. Кроме того, ученики будут обязаны принимать участие в общегосударственных оценочных экзаменах "Мейцав", сообщает газета "Гаарец".

На текущий момент стороны согласовывают процесс снижения "школьных поборов", которые в антропософских и демократических школах существенно выше, чем в обычных.

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