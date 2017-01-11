ЦАХАЛ снял с боевого дежурства самолеты морского патрулирования Sea Scan 1124 Shahaf, заменив их беспилотниками

Командование ВВС Армии обороны Израиля приняло окончательное решение о снятии с боевого дежурства самолетов морского патрулирования Sea Scan 1124 Shahaf ("Чайка"), сообщает Flight Global.

Самолеты, произведенные Израильской авиационной промышленностью, были приняты на вооружение ЦАХАЛа в 1978 году.

С уходом "Чаек" патрулирование побережья страны будет поручено эскадрилье БПЛА Heron-1, способных находиться в воздухе до 20 часов подряд, отслеживая сотни целей в радиусе 174 морских миль.

Напомним, что недавно ВВС ЦАХАЛа сняли с вооружения и выставили на продажу 40 боевых самолетов F-16 A/B, поступивших на вооружение в 1979-1980 годах.

"Воздушное патрулирование прибрежных вод имеет существенное значение для стран, значительная часть государственной границы которых проходит по морю. Длительные полеты пилотируемых летательных аппаратов, помимо очевидного дискомфорта для экипажа, также негативно сказываются на эффективности поиска и обнаружения целей. Одним из возможных способов решения данной проблемы является применение беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета", – говорит ведущий российский эксперт по вопросам беспилотной летательной техники, главный редактор специализированного сайта UAV.ru Денис Федутинов.

"Поэтому подобные работы ведутся в различных странах. Израиль внедряет БПЛА Heron в качестве беспилотного самолета морского патрулирования, США для этих целей предлагают БЛА Guardian, представляющий собой модифицированную версию БПЛА Predator B, в Европе рассматривается вопрос об использовании БПЛА Patroller, построенного на базе моторного планера Stemme, в ЮАР – морской версии БЛА Bateleur", – отмечает Федутинов.





