Полиция и сотовые операторы будут "окирпичивать" украденные смартфоны

В рамках борьбы с участившимися случаями кражи мобильных телефонов, полиция Израиля, министерство связи и сотовые операторы намерены предпринять ряд мер, которые сделают невозможной перепродажу краденых смартфонов.

Пресс-служба полиции сообщила, что министерство связи в рамках сотрудничества с правоохранительными органами обязало сотовых операторов блокировать украденные смартфоны, делая их непригодными для дальнейшего использования.

После кражи мобильного телефона его владелец должен обратиться к своему оператору сотовой связи с тем, чтобы он заблокировал не только sim-карту, но и сам телефон. После "блокировки" смартфон превратится "кирпич", который невозможно "оживить" перезагрузкой, форматированием или с помощью новой sim-карты.

Пресс-служба полиции отмечает, что блокировка телефона не отменяет необходимости проведения оперативных мероприятий, которые приведут к задержанию вора. Поэтому владельцам краденых телефонов рекомендуется подать жалобу в ближайшее к ним отделение полиции.

По данным полиции, в 2016 году в Израиле были украдены более 2.000 мобильных телефонов и ноутбуков.





