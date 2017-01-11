СМИ: Шири Соболь не будет обвинена в убийстве сестры-близнеца

По данным 2-го канала ИТВ, адвокаты Шири Соболь близки к заключению сделки с прокуратурой, в рамках которой ей не будет предъявлено обвинение в убийстве сестры-близнеца.

18 февраля 2016 года в квартале Нахалат Ицхак в Тель-Авиве была жестоко убита Гали Соболь. Ее сестра-близнец, позвонившая в полицию, сообщила, что Гали вышла с телефоном на лестничную клетку, где была убита неизвестным ударами ножа. Позднее в квартире был найден нож, которым было совершено убийство, а также прятавшийся в квартире приятель Шири, Давид Эран.

Следствие пришло к выводу, что Гали была убита Давидом Эраном, видимо, по просьбе Шири.

По данным 2-го канала, в рамках сделки прокуратура готова убрать из обвинительного заключения пункт об убийстве. Какие обвинения будут предъявлены девушке, в прокуратуре пока не решили.