Приговор сообщнику террориста, убившего американца и ранившего 12 человек в Яффо: 2 года тюрьмы и штраф 18.000 шекелей

Мировой суд Иерусалима приговорил к двум годам лишения свободы Мухаммада Ауиду, который 8 марта 2016 года привез в Яффо 22-летнего жителя Калькилии Башара Мухаммада Мусалху, совершившего вооруженное нападение на израильтян и иностранных туристов. В результате теракта тогда погиб гражданин США Тейлор Аллен Форс, 12 человек получили ранения (в их числе трое туристов из России).

- Теракт в Яффо. Фоторепортаж с места происшествия

Мухаммад Ауида оказался единственным подсудимым по этому делу, так как Мусалха был застрелен.

Суд также постановил, что Мухаммад Ауида должен выплатить семье Тейлора Аллена Форса 18 тысяч шекелей в виде компенсации, передает радиостанция "Решет Бет".

Родственники погибшего разочарованы столь мягким приговором и говорят, продолжат добиваться через Конгресс США принятия законов, которые бы способствовали предотвращению финансирования террора.

Теракт в Яффо был совершен вечером 8 марта прошлого года. Это был четвертый теракт за один день, ранее три нападения были совершены в Иерусалиме (в результате первого нападения с использованием ножа никто из израильтян не пострадал, в результате второго теракта с применением огнестрельного оружия были ранены двое полицейских, оба нападавших уничтожены) и в Петах-Тикве (где террорист, ранивший еврея, был убит собственным ножом).

Первая атака в Яффо была осуществлена в 18:22, затем в течение четырех минут террорист с ножом в руках перемещался по данному району, нападая на людей, пока не был застрелен полицейским в нескольких метрах от входа в ресторан.

В день совершения теракта в Яффо, в Центре мира Шимона Переса (менее чем в 2 км от места теракта), находились два "VIP-гостя": вице-президент США Джо Байден (непосредственно во время нападения) и супермодель Наоми Кэмпбелл (за несколько часов до нападения).

Тейлору Аллену Форсу, убитому террористом в Яффо, было 29 лет. Он был студентом Университета Вандербильта и офицером запаса армии США. Тейлор родился в городе Лаббок, на северо-западе штата Техас. Был "игл-скаутом" ("скаут-орел" – высший ранг американских бойскаутов). Окончил Военную академию США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) по специальности "управление проектированием", затем поступил на службу в армию США в качестве офицера артиллерийских войск. Служил в Ираке и Афганистане. В августе 2014-го, после участия в операциях "Новая заря" в Ираке и "Несокрушимая свобода" в Афганистане вернулся в США. Поступил в высшую школу управления Оуэна при Университете Вандербильта. Целью его поездки в Израиль было изучение опыта развития стартап-компаний, он также рассчитывал поделиться с израильскими коллегами своими идеями в данной сфере. Сведений о том, сотрудничал ли Форс с израильскими оборонными компаниями, не публиковались. Расходы за транспортировку тела и траурные церемонии взяло на себя министерство обороны США.





