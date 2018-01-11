СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Итоги опроса 2018 года

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян". Похожие опросы проводились и в прошлые годы. Нынешний опрос несколько отличался от предыдущих. Новые данные сопоставлены с результатами опросов, проведенных в 2014 и 2016 годах.

В опросе, который проводился 8-11 января, приняли участие 1.868 респондентов (1.542 из них ответили на все 25 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что примерно половина наших читателей (48%) постоянно стараются узнавать о последних новостях. 31,5% следят за новостями "ежедневно, несколько раз в день, но не постоянно". 14,5% – "ежедневно, но обычно не чаще одного раза в день".

88% регулярно просматривают новостные сайты. 40% регулярно пользуются социальными сетями. 22,5% регулярно смотрят телевизор. 20% регулярно слушают радио. И только 4,5% регулярно читают газеты. При этом было оговорено, что "регулярно" означает "не реже, чем один раз в неделю".

Как правило, последние новости наши читатели узнают из новостных интернет-сайтов (91,5%), из социальных сетей (41%), по телевидению (30%), по радио (27%) или с помощью мессенджеров для мобильных телефонов (11%).

Был задан вопрос: "Если вы узнаете, что произошел теракт в Израиле, то какими источниками информации воспользуетесь прежде всего для выяснения подробностей?" Чаще прочих звучали следующие варианты ответа: 1) новостной сайт на русском – 74%, 2) новостной сайт на иврите – 45%, 3) телевидение на иврите – 30%, 4) социальные сети (Facebook, Twitter, LiveJournal и т.п.) – 27%, 5) телевидение на русском – 23%. Далее следуют радио на иврите (16,5%) и радио на русском (15%). Обращает на себя внимание следующее: русскоязычный потребитель информации скорее будут искать сведения на русскоязычном новостном сайте, чем не ивритоязычном, хотя будет скорее смотреть ТВ на иврите, чем на русском. Причем даже соцсети в подобной ситуации он предпочитает русскоязычному телевидению.

За последние годы, как показал проведенный опрос, все меньше наших читателей смотрят телевизор. Если в 2014 году 21% респондентов заявляли, что не смотрят ТВ, в 2016-м – 31%, то в 2018 году – 36%.

Заметно сократилось число читателей NEWSru.co.il, которые смотрят по ТВ новости: четыре года назад таких было 64%, два года назад – 44%, в 2018 году – 39%.

35% наших читателей смотрят по ТВ фильмы, 23% – познавательные передачи, 20% – сериалы. При этом 23% смотрят передачи российского ТВ и 16% – передачи израильского ТВ, передачами украинского ТВ интересуются лишь 5% опрошенных.

30% опрошенных являются зрителями 9-го израильского русскоязычного телеканала. 21% смотрят Первый канал российского телевидения, 19% – RTVi, 17% – РТР-Планета, 17% – "Дождь", 12% – НТВ.

Из ивритоязычных каналов предпочитают 14-й израильский (бывший 10-й) – 12%, 12-й израильский "Кешет" (бывший 2-й) – 12%, 13-й израильский "Решет" (бывший 2-й) – 10%, при этом государственный "Кан 11" (бывший 1-й) смотрят 7%.

Аудитория National Geographic – 18%, киноканалов – 17%, Discovery – 14,5%, History – 13%.

40,5% наших читателей заявляют, что не слушают радио (четыре года назад таких было 35%). При этом самой популярной среди них радиостанцией является "Кан Рэка" – 26% участников опроса заявили, что регулярно слушают передачи этой радиостанции (два года назад их было 21%, четыре года назад – 33%). Вторая по популярности радиостанция "Гальгалац" – 16%. 13% слушают "Галей ЦАХАЛ", 12% – музыку на "Кан 88", 11% – "Кан Бет", 10% – русскоязычное "Первое радио".

9% участников опроса регулярно читают бесплатную газету на иврите "Исраэль а-Йом" (два года назад – 11%, четыре года назад – 14%), 5% – "Едиот Ахронот". При этом самую популярную газету на русском языке "Вести", с прошлого года выходящую один раз в неделю, читают 7% опрошенных (13% – в 2014 году, когда "Вести" были ежедневкой). 70% опрошенных вообще не читают газеты (два года назад таких было 61%, четыре года назад – 59%).

Самые популярные среди наших читателей ивритоязычные сайты: ynet – 31% (34% в 2016 году, 29,5% в 2014-м) и walla – 16% (19% два года назад, 21,5% четыре года назад).

Среди русскоязычных израильских новостных сайтов, помимо newsru.co.il, самыми популярными являются: 9tv.co.il и mignews.com – по 29%. 26% регулярно читают cursorinfo.co.il, 25% – zahav.ru, 24% – israelinfo.ru, 19% – vesty.co.il. При этом 28% опрошенных заявили, что из русскоязычных израильских новостных сайтов читают только newsru.co.il.

В первую десятку "русских новостников" также попали: orbita.co.il – 10%, detaly.co.il – 7% и 7kanal.co.il – 7%.

Среди неновостных сайтов на русском языке, созданных израильтянами и/или посвященных еврейской тематике, наши читатели чаще других читают jewish.ru (8,5%), booknik.ru (5%), isrageo.com (5%), beseder.ru (5%), shakshuka.ru (4%).

Самые популярные сайты израильских новостей на других языках (не иврит и не русский): jpost.com – 4%, ynetnews.com – 4%, haaretz.com – 3%, timesofisrael.com – 2%, globes.co.il/en – 2%.

Среди зарубежных новостных сайтов наши читатели чаще других читают newsru.com (19%), lenta.ru (16%), meduza.io (11%), bbc.co.uk (11%).

54% опрошенных заявляют, что у них есть личный блог или страница в социальной сети в интернете (четыре года назад таких было лишь 17%). При этом 64% говорят, что пользуются социальной сетью Facebook (то есть этой сетью пользуются даже те, у кого нет своей страницы в Facebook или она неактивна). 25% пользуются "Одноклассниками" (два года назад таких было 38%), 12% – LiveJournal (два года назад "Живой журнал" использовали 21,5%). Примерно по 12% используют ВКонтакте и Instagram.

34% опрошенных регулярно следят за новостями по блогам и социальным сетям, 29% делают это изредка. При этом 24% положительно ответили на такой вопрос: "Можете ли вы сказать о себе так "Я обычно узнаю новости в Facebook или переходя на новостные сайты по ссылкам из этой социальной сети"?"

Респондентам было предложено отметить сообщества/группы в Facebook, за публикациями в которых они регулярно следят. Самыми популярными оказались: "Израиль – это позитивно" (11%), "Израиль – история, география, экскурсии" (7%), "Израиль по-русски" (6%), "Израиль с любовью" (6%) и "Изнакурнож" (6%).

Для получения новостной информации наши читатели чаще прочих используют следующие мессенджеры: WhatsApp – 47%, Skype – 22%, Facebook Messenger – 20%, Viber – 13%, Telegram – 8%.

23% говорят, что всегда проверяют информацию, публикуемую в соцсетях, и 47% проверяют, если опубликованная информация им кажется сомнительной. При этом информацию, публикуемую новостными сайтами, всегда перепроверяют 16% опрошенных, "только сомнительную" – 62%.

53% наших читателей резко отрицательно относятся к "фейкньюз" (заведомо ложным новостям).

Только 2% однозначно готовы платить за доступ в интернете к "лонгридам" (объемным материалам, включающим длинные тексты и мультимедийные элементы). 17% говорят, что могли бы платить за такой доступ, "в зависимости от качества информации". 74% категорически платить за такой доступ не готовы.

50% полагают, что к 2050 году не будет газет, 14% считают, что не будет радио, 14% – что не будет телевидения, 4% – что не будет и интернет-СМИ. 33,5% полагают, что все виды современных СМИ найдут свою аудиторию и в 2050 году.

Последний вопрос звучал так: "Ваше мнение: должны ли израильские СМИ выступать на стороне Израиля в информационной войне?" Почти две трети опрошенных (65,5%) выбрали ответ "Однозначно, да". Четверть ответили так: "Израильские СМИ должны учитывать интересы Израиля, но не должны участвовать в информационной войне". 2%: "Категорически, нет". 7% затруднились с ответом на этот вопрос или выбором одного из предложенных вариантов ответа.





