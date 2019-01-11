ВВС ЦАХАЛа атаковали позиции террористической организации ХАМАС

В пятницу, 11 января, около 17:00, в ответ на провокации на границе сектора Газы ВВС ЦАХАЛа атаковали позицию террористической организации ХАМАС, сообщает армейская пресс-служба. Спустя примерно час ВВС Армии обороны Израиля обстреляли еще одну позицию террористов.

Несколькими часами ранее на границе сектора Газы начался 42-й этап "марша возвращения". По предварительным данным, в беспорядках принимают участие около 13 тысяч арабов. Демонстранты швыряют камни, бутылки с "коктейлем Молотова" и гранаты.

Силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций и открывают огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Вскоре после начала акции в сторону забора безопасности палестинцами было брошено несколько взрывных устройств.

Были зафиксированы три попытки проникновения палестинцев на израильскую территорию на северном участке границы. В одном из инцидентов военнослужащие открыли огонь в сторону подозреваемых, которые, как и в двух других случаях, сразу же вернулись обратно в Газу.

Один из солдат ЦАХАЛа был легко ранен брошенным в него камнем. Он был доставлен в больницу.