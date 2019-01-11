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11 января 2019 г.
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В Израиле

Задержаны арабы, подозреваемые в обстреле поселка Мигдаль-Оз. ВИДЕО

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
Самодельное оружие и боеприпасы, конфискованные у подозреваемых в Бейт-Фаджаре
Самодельное оружие и боеприпасы, конфискованные у подозреваемых в Бейт-Фаджаре
Самодельное оружие и боеприпасы, конфискованные у подозреваемых в Бейт-Фаджаре
ВСЕ ФОТО

Бойцы территориальной бригады "Эцион" вместе с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию, в ходе которой были задержаны члены террористической ячейки, предпринявшей 5 января попытку обстрела еврейского поселка Мигдаль-Оз, в районе Гуш Эцион.

Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила видеозапись, на которой видно, как террористы готовятся к обстрелу с крыши одного из домов в арабской деревне Бейт-Фаджар, расположенной примерно в полутора километрах юго-восточней Мигдаль-Оза. В результате этого обстрела никто не пострадал, ущерб причинен не был.

Подозреваемые были опознаны наблюдателем бригады "Эцион". После чего в Бейт-Фаджаре были проведены обыски и задержания. В ходе операции конфискованы самодельное оружие и боеприпасы.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2019 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 января





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Пятница, 11 января 2019 г.
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