Задержаны арабы, подозреваемые в обстреле поселка Мигдаль-Оз. ВИДЕО

Бойцы территориальной бригады "Эцион" вместе с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию, в ходе которой были задержаны члены террористической ячейки, предпринявшей 5 января попытку обстрела еврейского поселка Мигдаль-Оз, в районе Гуш Эцион.

Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила видеозапись, на которой видно, как террористы готовятся к обстрелу с крыши одного из домов в арабской деревне Бейт-Фаджар, расположенной примерно в полутора километрах юго-восточней Мигдаль-Оза. В результате этого обстрела никто не пострадал, ущерб причинен не был.

Подозреваемые были опознаны наблюдателем бригады "Эцион". После чего в Бейт-Фаджаре были проведены обыски и задержания. В ходе операции конфискованы самодельное оружие и боеприпасы.