ДТП в районе Хайфы, погибли два человека

В ночь на пятницу, 11 января, на дороге Исраэль Бар-Йегуда (4-я трасса, около перекрестка Крайот в Хайфе) в результате ДТП погибли два человека.

Первая информация об аварии поступило в 4:22.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", автомобиль перевернулся и загорелся. Парадемики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть двух человек. Один из погибших находился рядом с автомобилем, другой – внутри машины (его тело было извлечено пожарными).

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия. Движение транспорта в районе, где произошла авария, было перекрыто в обоих направлениях с 4:30 до 8 утра.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

Тела погибших были доставлены в Институт судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир.

Разрешено к публикации, что погибли двое молодых мужчин, примерно 20 лет, проживавших в друзской деревне Бейт-Джан (Верхняя Галилея).