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В Израиле

Беспорядки возле Художественного музея Хайфы; трое полицейских пострадали

время публикации: 18:14 | последнее обновление: 18:56 блог версия для печати фото
Художественный музей Хайфы

В пятницу, 11 января, в Хайфе, возле Художественного музея, прошла акция протеста против выставленной там инсталляции, представляющей собой клоуна-символ ресторанов McDonald's, висящего на кресте, сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Участники акции пытались проникнуть в музей, чтобы сорвать со стены экспонат, оскорбляющий чувства верующих.

В ходе манифестации в трех полицейских попали камни, брошенные участниками беспорядков.

Сотрудники полиции были эвакуированы с места происшествия и доставлены в больницу. По подозрению в причастности к нападению на полицейских был задержан 32-летний житель Хайфы.

Полиция принимает меры для поисков участников манифестации, причастных к нападению на сотрудников правоохранительных органов.



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Пятница, 11 января 2019 г.
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