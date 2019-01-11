Беспорядки возле Художественного музея Хайфы; трое полицейских пострадали

В пятницу, 11 января, в Хайфе, возле Художественного музея, прошла акция протеста против выставленной там инсталляции, представляющей собой клоуна-символ ресторанов McDonald's, висящего на кресте, сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Участники акции пытались проникнуть в музей, чтобы сорвать со стены экспонат, оскорбляющий чувства верующих.

שלושה שוטרים נפצעו בראשם ונזקקו לטיפול רפואי במהלך מחאה שהתקיימה מחוץ למוזיאון חיפה על רקע הצגת היצירה MCישו, בה מוצג הליצן של חברת מקדונלדס תלוי על צלב. מפגינים השליכו אבנים על השוטרים, אחד מהם נעצר@CBeyar

(צילום: מוזיאון חיפה) pic.twitter.com/LtxSoI6YEP — כאן חדשות (@kann_news) 11 января 2019 г.

В ходе манифестации в трех полицейских попали камни, брошенные участниками беспорядков.

Сотрудники полиции были эвакуированы с места происшествия и доставлены в больницу. По подозрению в причастности к нападению на полицейских был задержан 32-летний житель Хайфы.

Полиция принимает меры для поисков участников манифестации, причастных к нападению на сотрудников правоохранительных органов.





