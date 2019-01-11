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В Израиле

Иерусалим примет саммит Вышеградской четверки

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Иерусалим примет саммит Вышеградской четверки

19 февраля в Иерусалиме пройдет международный саммит стран Центральной Европы (т.н Вышеградская группы), в котором примут участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Лидеры центрально-европейских стран, выступающих оппозиционным блоком по отношению ко многим аспектам политики Европейского союза, получили приглашение в Израиль в июле 2017 года, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в работе Вышеградского саммита в Будапеште.

Тогда Нетаниягу подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Израиля и назвал ее безумной. Делая эти заявления, премьер-министр не знал, что они по ошибке передаются журналистам, находившимся за пределами помещения, где проходила встреча. "Евросоюз – это единственное межгосударственное образование, которое обуславливает экономическое сотрудничество с Израилем, страной, поставляющей технологию Европе, выполнением политических требований. Это безумие", – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр Израиля заявил: "Не надо вредить единственной стране в регионе, которая заботится об интересах Европы. Перестаньте нападать на Израиль, поддержите нас. Европа отрезает себя от одного из наиболее быстро развивающихся центров мира, и это совершенно нелогично. Европа вредит себе тем, что пытается вредить Израилю своей безумной политикой выдвижения нам условий".

В последние месяцы МИД и министерство главы правительства вели активные переговоры с руководством четырех стран о реализации плана по проведению очередного саммита в Иерусалиме.

Отметим, что израильский лидер активно участвует в работе региональных внутриевропейских блоков, посетив, в частности, форум лидеров стран Балтии и планируя посетить Балканский саммит.

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// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2017 г.
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Пятница, 11 января 2019 г.
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