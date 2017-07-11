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В Израиле

Отменено постановление о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Отменено постановление о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете

Врач Северного округа, д-р Михаль Коэн-Дар отменила постановление министерства здравоохранения о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете. Постановление было отменено после проведения дополнительных проверок, результаты которых оказались в пределах нормы.

Напомним, Минздрав распорядился закрыть аквапарк после того, как там были выявлены нарушения санитарных правил и норм содержания хлора в воде в бассейнах.

"Бассейны представляют ощутимую угрозу для общества", - было сказано в постановлении ведомства. В документе говорилось, что состояние парка не соответствует требованиям закона. Были обнаружены нарушения в работе системы по очистке воды.

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