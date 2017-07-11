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В Израиле

В больнице умер молодой араб, который едва не утонул на побережье Герцлии

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
В больнице умер молодой араб, который едва не утонул на побережье Герцлии

Во вторник, 11 июля, в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве умер 20-летний житель арабского города Тира, Фуад Мансур, который чуть не утонул на побережье Герцлии. Он был доставлен в медучреждение в критическом состоянии.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 июля. Парамедиков "Маген Давид Адом" вызвали, судя по всему, друзья пострадавшего.

Когда парамедики прибыли на место происшествия, они увидели парня в бессознательном состоянии. Фуада вытащили из воды его друзья. Они же пытались реанимировать его.

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