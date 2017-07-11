Командир батальона "Каракаль" отстранен за неуставные отношения

Командир батальона "Каракаль", подполковник Эльад Коэн был отстранен на 30 дней от своей должности за неуставные отношения с лицом, находящимся у него в подчинении, передает во вторник, 11 июля, сайт Nana10.

Как уточняется, Коэн был отстранен после расследования, проведенного военной полицией. Вместе с тем, он должен был уйти со своей должности в ближайшие недели без связи с расследованием.

Отмечается, что расследование было проведено в рамках политики нулевой терпимости начальника Генштаба Гади Айзенкота к отношениям между мужчинами и женщинами в армии. Причем неважно, была ли эта связь по согласию или нет.