Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде

Полиция ведет поиски злоумышленника, который во вторник, 11 июля, пытался совершить ограбление филиала банка "Дисконт" на улице Шавей-Цион в Ашдоде. Предотвратить преступление помогла бдительность одного из посетителей банка, передает пресс-служба полиции.

По сведениям правоохранительных органов, подозреваемый зашел в здание банка с запиской, в которой говорилось, что это ограбление. Он передал записку одной из работниц банка, которая начала кричать.

Тогда подозреваемый попытался сбежать, однако, один из посетителей банка погнался за ним. Злоумышленнику все же удалось скрыться. Полиция начала расследование инцидента.