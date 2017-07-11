11 июля 2017 г.
последняя новость: 16:32
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:32 У 143 военнослужащих диагностирован ПТСР после "Нерушимой скалы"
16:23 Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе
16:00 Отменено постановление о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете
15:56 Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Ирландии
15:47 Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде
15:45 Ближайшей ночью в Бейт-Шемеше будет производиться отстрел бродячих собак
15:23 Смерть женщины в Сдероте: суд продлил арест подозреваемого
15:02 Минпрос усиливает меры обеспечения безопасности школьников во время летних каникул
14:39 Контр-адмирал запаса Эли Маром – офицер, задержанный по "делу субмарин"
13:53 В больнице умер молодой араб, который едва не утонул на побережье Герцлии
В Израиле

Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати фото
Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде

Полиция ведет поиски злоумышленника, который во вторник, 11 июля, пытался совершить ограбление филиала банка "Дисконт" на улице Шавей-Цион в Ашдоде. Предотвратить преступление помогла бдительность одного из посетителей банка, передает пресс-служба полиции.

По сведениям правоохранительных органов, подозреваемый зашел в здание банка с запиской, в которой говорилось, что это ограбление. Он передал записку одной из работниц банка, которая начала кричать.

Тогда подозреваемый попытался сбежать, однако, один из посетителей банка погнался за ним. Злоумышленнику все же удалось скрыться. Полиция начала расследование инцидента.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Налетчик, ограбивший Почтовый банк, успел совершить шоппинг до ареста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2017 г.
В Холоне ограблено отделение Почтового банка
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2017 г.
Предъявлены обвинения "серийному грабителю", делавшему вид, что он вооружен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2016 г.
В Беэр-Шеве предотвращено вооруженное ограбление одного из банков
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2016 г.
Вооруженный преступник в маске ограбил филиал Почтового банка в Рош Пине







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017