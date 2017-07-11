Ближайшей ночью в Бейт-Шемеше будет производиться отстрел бродячих собак

Муниципалитет Бейт-Шемеша предупредил жителей города, что ближайшей ночью будет производиться отстрел бродячих собак. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном блоге мэрии в Facebook.

В сообщении говорится, что решение об отстреле животных было принято после нескольких случаев нападения одичавших животных на людей. Это вынудило власти города обратиться в министерство сельского хозяйства, которое выдало разрешение сотрудникам центрального отдела контроля за соблюдением закона при министерстве произвести отстрел животных с помощью охотничьих ружей.

В сообщении подчеркивается, что отстрел будет производится профессиональными снайперами спецподразделения министерства сельского хозяйства.

Мэрия попросила жителей города не выпускать домашних питомцев одних на улицу и перед тем, как лечь спать, убедиться, что собака находится в доме.

Отстрел животных будет производиться между 3 часами ночи и 7 часами утра.





