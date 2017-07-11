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Нападение в Бейтар-Илите: задержан 16-летний подросток

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:24 блог версия для печати фото
Нападение в Бейтар-Илите: задержан 16-летний подросток

16-летний подросток задержан по подозрению в том, что он нанес колотое ранение 20-летнему мужчине. Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел в городе Бейтар-Илите ранним утром во вторник, 11 июля. Начато расследование.

Отмечается, что речь идет о преступлении на криминальной почве. Потерпевший получил колотое ранение в голову. Он был доставлен в больницу "Адаса" (Эйн-Карем) в Иерусалиме. Следователи попытались взять показания у раненого, однако, он отказался сотрудничать с ними.

По информации полиции, подозреваемый и потерпевший были знакомы ранее. Сотрудники правоохранительных органов допросили подростка. Мировой суд в Иерусалиме должен рассмотреть просьбу о продлении его ареста.

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