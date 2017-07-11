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В Израиле

ДТП в Иерусалиме и Нижней Галилее: двое пострадавших

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:22 блог версия для печати фото
На месте ДТП в Иерусалиме. 11 июля 2017 года

Во вторник, 11 июля, автомобиль сбил велосипедиста на бульваре Хаим Бар-Лев в Иерусалиме. По сообщению полиции, пострадавший, мужчина 25 лет, получил травму головы. Он находится в состоянии средней тяжести.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали велосипедисту первую помощь и доставили его в больницу "Адаса" (Эйн-Карем) в городе.

Чуть ранее автомобиль сбил 45-летнюю женщину в арабском городе Тамра в Нижней Галилее. Она получила травмы головы и конечностей. Потерпевшая находится в состоянии средней тяжести.

Фельдшеры МАДА оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу "Рамбам" в Хайфе.

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