Утверждена поправка к закону о бесплатном образовании для больных детей

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону о бесплатном образовании для больных детей, инициированную депутатом Йоси Йоной ("Сионистский лагерь").

Поправка распространяет действие закона на детей в возрасте 3-4 лет. До сих пор закон распространялся только на детей в возрасте пяти лет и старше.

Согласно закону, государство обязано финансировать учителей для детей, пропустивших по болезни более 21 учебного дня.

Стоимость поправки – 6 миллионов шекелей в год. Половину будет финансировать минфин, половину – министерство просвещения.