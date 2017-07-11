Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Ирландии

Во вторник, 11 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени. Главной темой встречи был израильско-палестинский конфликт.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщает, что в ходе беседы Биньямин Нетаниягу выразил неудовлетворенность традиционной позицией Ирландии, которая ни разу не осудила палестинцев за подстрекательства и восхваление террористов.

Нетаниягу также попросил собеседника объяснить, помогает некоммерческим организациям, призывающим к уничтожению Израиля. При этом глава израильского правительства отметил, что многие европейские страны игнорируют основную причину конфликта - отказ палестинцев признать еврейское государство.