В арабском квартале Иерусалима снесен четырехэтажный дом, построенный незаконно

Рано утром во вторник, 11 июля, в арабской деревне Исауийя, расположенной в муниципальной зоне Иерусалима, по-соседству с районом Писгат-Зеэв, был снесен незаконно построенный четырехэтажный дом.

Как сообщает палестинское агентство Maan, для сноса этого дома были задействованы четыре бульдозера.

Порядок во время проведения этой операции обеспечивали бойцы пограничной службы и полиция.

Maan утверждает, что снос здания, принадлежавшего Ханану Махмуду, был осуществлен израильскими властями накануне очередных слушаний, в ходе которых адвокат владельца намеревался просить отложить разрушение дома до урегулирования юридического спора о правах на строительство.

Этот дом, в котором было шесть квартир и выделенный под магазины первый этаж, начали строить в 2016 году. Строительство фактически завершили к июлю этого года, но владелец так и не получил разрешение от муниципальных властей Иерусалима.