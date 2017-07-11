Минпрос усиливает меры обеспечения безопасности школьников во время летних каникул

Министерство просвещения предприняло ряд шагов для обеспечения безопасности школьников и снижения количества пострадавших во время летних каникул. Об этом ведомство сообщило во вторник, 11 июля.

Среди мер, принимаемых Мипросом, - усиление системы контроля во время экскурсий, в летних детских лагерях, центрах культуры и спорта. Также усилен надзор за ситуацией на пляжах, в том числе в Эйлате.

Кроме того, министерство ведет разъяснительную работу с учащимися касательно опасности употребления алкоголя и наркотиков. В муниципалитетах будет реализована программа, цель которой - поощрять детей и молодежь проводить летние каникулы с пользой.

По сведениям Минпроса, около тысячи школьников пострадали в различных происшествиях во время летних каникул в прошлом году. 700 учащихся стали участниками ДТП, 5 чуть не утонули и 197 получили ранения.