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В Израиле

Закрыто дело против обвинителя на процессе Эхуда Ольмерта

время публикации: 20:42 | последнее обновление: 20:42 блог версия для печати фото
Ури Корва

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение прекратить дисциплинарное расследование в отношении известного прокурора Ури Корва.

В отношении Корва велось дело по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы генпрокуратуры.

Расследование прекращено на фоне категорического отказа предполагаемой потерпевшей давать свидетельские показания и сотрудничать со следствием.

Ури Корв занимает должность заместителя главного прокурора Иерусалимского округа. Среди прочего, он являлся обвинителем в делах против экс-премьера Эхуда Ольмерта, в деле против похитителей и убийц мальчика Мухаммада Абу-Хдейры, деле против Ишая Шлиселя, убившего на Параде гордости 16-летнюю Ширу Банки.

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