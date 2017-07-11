Закрыто дело против обвинителя на процессе Эхуда Ольмерта

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение прекратить дисциплинарное расследование в отношении известного прокурора Ури Корва.

В отношении Корва велось дело по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы генпрокуратуры.

Расследование прекращено на фоне категорического отказа предполагаемой потерпевшей давать свидетельские показания и сотрудничать со следствием.

Ури Корв занимает должность заместителя главного прокурора Иерусалимского округа. Среди прочего, он являлся обвинителем в делах против экс-премьера Эхуда Ольмерта, в деле против похитителей и убийц мальчика Мухаммада Абу-Хдейры, деле против Ишая Шлиселя, убившего на Параде гордости 16-летнюю Ширу Банки.