Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе

На контрольно-пропускном пункте "Маккабим" на шоссе №443 водитель коммерческого автомобиля отказался подчиниться требованию пограничников остановиться для проверки. Миновав пограничников, он нажал на газ и попытался скрыться.

К погоне за подозрительным автомобилем присоединились сотрудники полиции Модиина. Спустя несколько минут автомобиль был окружен.

В автомобиле вместе с водителем находились четверо жителей Палестинской автономии, у которых были обнаружены фальшивые удостоверения личности граждан Израиля.

Водитель и его пассажиры переданы следователям ШАБАК для расследования.