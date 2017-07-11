11 июля 2017 г.
последняя новость: 16:32
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:32 У 143 военнослужащих диагностирован ПТСР после "Нерушимой скалы"
16:23 Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе
16:00 Отменено постановление о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете
15:56 Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Ирландии
15:47 Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде
15:45 Ближайшей ночью в Бейт-Шемеше будет производиться отстрел бродячих собак
15:23 Смерть женщины в Сдероте: суд продлил арест подозреваемого
15:02 Минпрос усиливает меры обеспечения безопасности школьников во время летних каникул
14:39 Контр-адмирал запаса Эли Маром – офицер, задержанный по "делу субмарин"
13:53 В больнице умер молодой араб, который едва не утонул на побережье Герцлии
В Израиле

Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:23 блог версия для печати фото
Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе

На контрольно-пропускном пункте "Маккабим" на шоссе №443 водитель коммерческого автомобиля отказался подчиниться требованию пограничников остановиться для проверки. Миновав пограничников, он нажал на газ и попытался скрыться.

К погоне за подозрительным автомобилем присоединились сотрудники полиции Модиина. Спустя несколько минут автомобиль был окружен.

В автомобиле вместе с водителем находились четверо жителей Палестинской автономии, у которых были обнаружены фальшивые удостоверения личности граждан Израиля.

Водитель и его пассажиры переданы следователям ШАБАК для расследования.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 мая 2017 г.
Террорист, ранивший израильтянина в Раанане, признан виновным в покушении на убийство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2017 г.
Полиция арестовала на стройке фальшивого крановщика
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2016 г.
Полиция задержала араба, хранившего пистолет и фальшивые документы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2016 г.
Полиция задержала араба с пистолетом, похищенным у охранника







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017