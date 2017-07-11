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В Израиле

На базах ЦАХАЛа прекратят продажу сигарет и запретят курить

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
На базах ЦАХАЛа прекратят продажу сигарет и запретят курить

С начала 2018 года будет прекращена продажа сигарет в магазинах на открытых военных базах. Позднее сигареты будут изъяты из продажи и на учебных базах и базах курсов молодого бойца.

Об этом сообщил на специальном заседании Кнессета начальник отдела медицинских услуг в медицинском управлении ЦАХАЛа полковник Алон Глазберг.

Кроме того, армейский устав будет изменен таким образом, что вместо зон, запрещенных для курения, будут созданы зоны, разрешенные для курения, а курение в остальных местах будет запрещено.

За нарушение запрета в уставе будут прописаны дисциплинарные санкции.

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