На базах ЦАХАЛа прекратят продажу сигарет и запретят курить

С начала 2018 года будет прекращена продажа сигарет в магазинах на открытых военных базах. Позднее сигареты будут изъяты из продажи и на учебных базах и базах курсов молодого бойца.

Об этом сообщил на специальном заседании Кнессета начальник отдела медицинских услуг в медицинском управлении ЦАХАЛа полковник Алон Глазберг.

Кроме того, армейский устав будет изменен таким образом, что вместо зон, запрещенных для курения, будут созданы зоны, разрешенные для курения, а курение в остальных местах будет запрещено.

За нарушение запрета в уставе будут прописаны дисциплинарные санкции.