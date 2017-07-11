11 июля 2017 г.
последняя новость: 17:50
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:50 В Иерусалиме прошли палестино-американские переговоры
17:04 Разрешено к публикации: в Беэр-Шеве прошлой ночью была убита Марина Логинова
16:56 БАГАЦ отклонил апелляцию Сары Нетаниягу
16:46 Тяжелое ДТП в Самарии: погибла женщина
16:32 У 143 военнослужащих диагностирован ПТСР после "Нерушимой скалы"
16:23 Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе
16:00 Отменено постановление о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете
15:56 Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Ирландии
15:47 Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде
15:45 Ближайшей ночью в Бейт-Шемеше будет производиться отстрел бродячих собак
В Израиле

Разрешено к публикации: в Беэр-Шеве прошлой ночью была убита Марина Логинова

время публикации: 17:04 | последнее обновление: 17:20 блог версия для печати фото
Разрешено к публикации: в Беэр-Шеве прошлой ночью была убита Марина Логинова

Разрешено к публикации имя женщины, найденной прошлой ночью убитой в Беэр-Шеве. Это Марина Логинова. В убийстве подозревается ее супруг.

Тело 41-летней Марины Логиновой было обнаружено в ночь на 11 июля в квартире на улице Александр Янай в Беэр-Шеве. На теле женщины были обнаружены следы ножевых ранений.

По подозрению в убийстве был задержан супруг погибшей, находившийся в квартире. По словам парамедиков, приехавших по вызову, мужчина был в крови. Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался в убийстве.

По информации "Кан Бет", на прошлой неделе женщина обращалась в полицию с жалобой на мужа.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Подозрение на убийства в Сдероте и Беэр-Шеве: обнаружены мертвыми две женщины







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017