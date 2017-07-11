Разрешено к публикации: в Беэр-Шеве прошлой ночью была убита Марина Логинова

Разрешено к публикации имя женщины, найденной прошлой ночью убитой в Беэр-Шеве. Это Марина Логинова. В убийстве подозревается ее супруг.

Тело 41-летней Марины Логиновой было обнаружено в ночь на 11 июля в квартире на улице Александр Янай в Беэр-Шеве. На теле женщины были обнаружены следы ножевых ранений.

По подозрению в убийстве был задержан супруг погибшей, находившийся в квартире. По словам парамедиков, приехавших по вызову, мужчина был в крови. Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался в убийстве.

По информации "Кан Бет", на прошлой неделе женщина обращалась в полицию с жалобой на мужа.





