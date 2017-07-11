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В Израиле

Учитель из Од а-Шарона подозревается в растлении школьницы

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Учитель из Од а-Шарона подозревается в растлении школьницы

Учитель подозревается в совершении развратных действий в отношении учащейся средних классов школы в районе а-Шарон, сообщает во вторник, 11 июля, пресс-служба полиции.

Было начато расследование, в ходе которого возникло подозрение, что мужчина совершал подобные преступления и в других школах, где он преподавал.

Информация об этом была передана в министерство просвещения, и учителя временно отстранили от работы.

Сообщается, что подозреваемый, 44-летний житель Од а-Шарона, был задержан и предстанет перед судом.

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