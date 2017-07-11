Учитель из Од а-Шарона подозревается в растлении школьницы

Учитель подозревается в совершении развратных действий в отношении учащейся средних классов школы в районе а-Шарон, сообщает во вторник, 11 июля, пресс-служба полиции.

Было начато расследование, в ходе которого возникло подозрение, что мужчина совершал подобные преступления и в других школах, где он преподавал.

Информация об этом была передана в министерство просвещения, и учителя временно отстранили от работы.

Сообщается, что подозреваемый, 44-летний житель Од а-Шарона, был задержан и предстанет перед судом.