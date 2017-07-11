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В Израиле

В Негеве желтый скорпион ужалил маленькую девочку, ребенок в критическом состоянии

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
В Негеве желтый скорпион ужалил маленькую девочку, ребенок в критическом состоянии

Во вторник, 11 июля, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве из одного из бедуинских поселков бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" была доставлена годовалая девочка, которую, по всей видимости, ужалил желтый скорпион.

По оценкам медиков, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь девочки.

Желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus, именуемый также палестинским или израильским скорпионом) обладает активным и довольно агрессивным характером. Их яд очень сильный и содержит смесь нейротоксинов c дозой ЛД50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы). Активность яда зависит от клешней: у особей с сильными клешнями яд менее опасный, нежели у особей со слабыми клешнями. Он наиболее опасен для детей, стариков и ослабленных людей (особенно людей с заболеваниями сердца); для взрослых здоровых людей представляет меньшую опасность. Однако любая интоксикация может завершиться анафилаксией – потенциально опасной для жизни аллергией на яд. Обычная причина смерти в случаях, когда человека жалит желтый скорпион – отек лёгких.

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