В 2016 году государство потратило на нелегалов полмиллиарда шекелей

Согласно отчету исследовательского центра Кнессета, подготовленному по просьбе депутата Амира Оханы ("Ликуд"), в 2016 году расходы государства на нелегалов составили 529,5 миллионов шекелей, сообщает "Исраэль а-Йом".

При этом авторы отчета подчеркивают, что реальная сумма должна быть значительно большей, однако не все структуры предоставили соответствующую отчетность.

Министерство здравоохранения потратило на лечение нелегалов 76 миллионов шекелей, включая 36 миллионов шекелей – на госпитализацию.

Траты Тель-Авивской мэрии составили 119 миллионов шекелей, а министерство внутренней безопасности потратило 355 миллионов шекелей.

По состоянию на конец 2016 года в Израиле находился 40.271 нелегал, включая 29.014 гражданина Эритреи и 8.002 гражданина Судана.