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В Израиле

Подписан протокол о реализации договора между Россией и Израилем о выплате пенсий

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Подписание протокола о реализации договора между Россией и Израилем о выплате пенсий

Во вторник, 11 июля, в министерстве иностранных дел состоялась торжественная церемония подписания протокола о реализации договора между Россией и Израилем о выплате пенсий.

Подписание протокола позволит десяткам тысяч израильтян-выходцев из России получать пенсионные выплаты за годы работы в РФ.

В церемонии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, его израильский коллега Хаим Кац, а также министр алии и абсорбции Софа Ландвер, министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

Напомним, о заключении договора между Россией и Израилем о выплате пенсий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил еще в декабре 2016 года. Однако министерство труда России и министерство социальных услуг Израиля долго не могли договориться о месте и времени подписания административного соглашения, после подписания которого стороны должны обменяться ратификационными грамотами.

В посольстве РФ в Израиле подчеркнули, что договор вступит в силу в первый день третьего месяца, следующего за датой обмена ратификационными грамотами.

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