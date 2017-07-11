В Иерусалиме прошли палестино-американские переговоры

Во вторник, 11 июля, в Иерусалиме состоялся очередной раунд переговоров между американской и палестинской делегациями по поводу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как сообщает газета "Гаарец", по требованию американской стороны в переговорах впервые с 2000 года принимал участие посол США в Израиле Давид Фридман. В период правления президентов Буша и Обамы послы США в Израиле в переговорах с палестинцами участия не принимали, интересы США представлял генеральный консул в Иерусалиме.

Решение ввести Фридмана в переговорную группу принял президент США Дональд Трамп.

Со стороны США во встрече принимали участие спецпосланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат, посол США в Израиле Давид Фридман и консул США в Иерусалиме Дон Блюм.

Палестинскую сторону представляли ответственный за переговоры с Израилем Саиб Арикат, глава палестинской разведки Маджд Фарадж и экономический советник председателя ПНА Махмуда Аббаса Мухаммад Мустафа.