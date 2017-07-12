В Тель-Авиве состоялась встреча Ицхака Герцога и Ави Габая

Вечером во вторник, 11 июля, в Тель-Авиве состоялась встреча действующего главы партии "Авода" и блока "Сионистский лагерь" Ицхака Герцога с избранным председателем "Аводы" Ави Габаем.

Встреча продолжалась не более часа, и ее содержание неизвестно. Накануне Габай вновь предложил Перецу остаться главой оппозиции, так как он сам не может занять это место, не являясь членом Кнессета.

Официального ответа со стороны Герцога не поступало, однако его приближенные называют такое развитие событий не исключенным.

Ранее Габай встречался с главой партии "А-Тнуа" Ципи Ливни. После этой встречи он сказал, что сотрудничество с Ливни продолжится.