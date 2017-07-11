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В Израиле

У пляжа "Гиват алия" в Яффо запрещено купание из-за попадания в море сточных вод

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
У пляжа "Гиват алия" в Яффо запрещено купание из-за попадания в море сточных вод

У пляжа "Гиват алия" в Тель-Авиве-Яффо запрещено купание. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило министерство внутренних дел.

По информации министерства здравоохранения, морская вода в этом районе была загрязнена сточными водами, попавшими в нее с канализационной насосной станции, расположенной недалеко от пляжа.

6 июля пляж "Ницаним", расположенный между Ашкелоном и Ашдодом, был закрыт для купания в связи с выбросом сточных вод из сектора Газы. Накануне по той же причине министерство внутренних дел объявило о закрытии пляжа Зиким, расположенного между Ашкелоном и сектором Газы.

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