У пляжа "Гиват алия" в Яффо запрещено купание из-за попадания в море сточных вод

У пляжа "Гиват алия" в Тель-Авиве-Яффо запрещено купание. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило министерство внутренних дел.

По информации министерства здравоохранения, морская вода в этом районе была загрязнена сточными водами, попавшими в нее с канализационной насосной станции, расположенной недалеко от пляжа.

6 июля пляж "Ницаним", расположенный между Ашкелоном и Ашдодом, был закрыт для купания в связи с выбросом сточных вод из сектора Газы. Накануне по той же причине министерство внутренних дел объявило о закрытии пляжа Зиким, расположенного между Ашкелоном и сектором Газы.