Прогноз погоды на 11 июля: солнечно, жарко и влажно, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 июля, температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 25-35 градусов, в Тель-Авиве – 26-33, в Хайфе – 25-32, в Эйлате – 29-44. В Беэр-Шеве – 23-38, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 32-44, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-42, на Голанских высотах – 25-38.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-четверг – небольшой спад жары. В пятницу ожидается повышение температуры.