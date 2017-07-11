У 143 военнослужащих диагностирован ПТСР после "Нерушимой скалы"

Согласно данным министерства обороны, после контртеррористической операции "Нерушимая Скала", проведенной Армией обороны Израиля в секторе Газы в 2014 году, инвалидами был признан 481 солдат и офицер ЦАХАЛа.

Как сообщает газета "Гаарец", у 143 из них был диагностирован посттравматический синдром. У многих ПТСР сочетается с физическими ранениями.

Около 150 прошений о признании инвалидности по итогам операции до сих пор находятся на стадии рассмотрения.

В общей сложности министерство обороны занимается лечением 4.650 военнослужащих, у которых был диагностирован ПТСР в результате военной службы