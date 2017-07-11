БАГАЦ отклонил апелляцию Сары Нетаниягу

Во вторник, 11 июля, Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Сарой Нетаниягу. Супруга главы правительства просила суд разрешить ей опротестовать решение Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, которое было вынесено по иску бывших работников резиденции премьер-министра.

БАГАЦ отклонил просьбу и обязал Сару Нетаниягу оплатить судебные расходы Мени Нафтали и Гая Элиягу, которые составляют 5 тысяч шекелей.

Напомним, Мени Нафтали и Гай Элиягу, двое бывших работников премьерской резиденции, подали в суд иски по поводу условий труда, обвиняя Сару Нетаниягу в создании невыносимых условий труда, однако ответчиком была не супруга премьера, а государство, поскольку именно оно являлось нанимателем. В обоих случаях суд встал на сторону истцов и обязал государство выплатить им компенсации. 9 марта Всеизраильский суд по трудовым конфликтам постановил, что Сара Нетаниягу не может в частном порядке оспорить приговоры суда, так как она не является ответчиком.