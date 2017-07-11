11 июля 2017 г.
последняя новость: 17:50
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:50 В Иерусалиме прошли палестино-американские переговоры
17:04 Разрешено к публикации: в Беэр-Шеве прошлой ночью была убита Марина Логинова
16:56 БАГАЦ отклонил апелляцию Сары Нетаниягу
16:46 Тяжелое ДТП в Самарии: погибла женщина
16:32 У 143 военнослужащих диагностирован ПТСР после "Нерушимой скалы"
16:23 Четверо арабов с фальшивыми удостоверениями личности задержаны на 443-м шоссе
16:00 Отменено постановление о закрытии аквапарка "Луна-галь" на Кинерете
15:56 Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Ирландии
15:47 Злоумышленник пытался ограбить филиал банка "Дисконт" в Ашдоде
15:45 Ближайшей ночью в Бейт-Шемеше будет производиться отстрел бродячих собак
В Израиле

БАГАЦ отклонил апелляцию Сары Нетаниягу

время публикации: 16:56 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати фото
БАГАЦ отклонил апелляцию Сары Нетаниягу

Во вторник, 11 июля, Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Сарой Нетаниягу. Супруга главы правительства просила суд разрешить ей опротестовать решение Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, которое было вынесено по иску бывших работников резиденции премьер-министра.

БАГАЦ отклонил просьбу и обязал Сару Нетаниягу оплатить судебные расходы Мени Нафтали и Гая Элиягу, которые составляют 5 тысяч шекелей.

Напомним, Мени Нафтали и Гай Элиягу, двое бывших работников премьерской резиденции, подали в суд иски по поводу условий труда, обвиняя Сару Нетаниягу в создании невыносимых условий труда, однако ответчиком была не супруга премьера, а государство, поскольку именно оно являлось нанимателем. В обоих случаях суд встал на сторону истцов и обязал государство выплатить им компенсации. 9 марта Всеизраильский суд по трудовым конфликтам постановил, что Сара Нетаниягу не может в частном порядке оспорить приговоры суда, так как она не является ответчиком.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2017 г.
Конфликт с бывшими работниками резиденции вынудил Сару Нетаниягу обратиться в БАГАЦ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2017 г.
Суд не дал Саре Нетаниягу оспорить приговор по искам Мени Нафтали и Гая Элиягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 октября 2016 г.
Суд по трудовым конфликтам отклонил очередную апелляцию Сары Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 мая 2016 г.
Бывший сотрудник резиденции премьер-министра получит компенсации за унижения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 мая 2016 г.
Суд по трудовым конфликтам отказал Саре Нетаниягу в просьбе заменить судью







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017