Смерть женщины в Сдероте: суд продлил арест подозреваемого

Во вторник, 11 июля, мировой суд в Ашкелоне продлил арест 61-летнего мужчины, который был арестован минувшей ночью в Сдероте, в квартире 52-летней женщины, обнаруженной без признаков жизни. Арест подозреваемого был продлен на трое суток, до четверга, 13 июля, передает пресс-служба полиции.

Вместе с тем внешний осмотр тела покойной в Институте судебной медицины в Абу-Кабире не позволил однозначно установить причины ее смерти. По просьбе полиции тело умершей останется в Институте, чтобы точно выяснить, наступила ли смерть женщины в результате убийства.

Задержанный мужчина рассказал полиции о том, что вместе с покойной он в течение нескольких дней распивал алкогольные напитки. Затем он заснул, а когда проснулся, то обнаружил женщину без признаков жизни.