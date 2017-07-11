Опросы: после победы Габая "Сионистский лагерь" обходит "Еш Атид"

Вечером во вторник, 11 июля, Второй и Десятый каналы опубликовали итоги опросов, проведенных после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода". Отметим, что опросы проводились также на фоне задержаний подозреваемых по делу 3000, среди которых есть приближенные премьер-министра.

По данным опроса, проведенного институтами "Мидгам" и Panels Politics по заказу Второго канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет 21 созыва проводились сегодня, то "Ликуд" набрал бы 25 мандатов, а "Сионистский лагерь" во главе с Ави Габаем, набрал бы 20. "Еш Атид" набирает по этому опросу 18 мандатов, "Байт Иегуди" и Объединенный арабский список – по 13. "Кулану" набирает 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7, "Наш дом Израиль" - 6, а ШАС и МЕРЕЦ – по 5 мандатов.

Данные опроса свидетельствуют не только об ожидавшемся взлете "Сионистского лагеря", но и о небольшом ослаблении право-религиозного блока. Партии, составляющие нынешнюю коалицию, набирают 63 мандата вместо 65, которые они имеют в Кнессете 20 созыва.

Отвечая на вопрос о том, кто из кандидатов, наиболее соответствует требованиям должности премьер-министра, респонденты поставили на первое место с большим отрывом Биньямина Нетаниягу. Ему отдали предпочтение 34% респондентов. 13% убеждены, что более всего подходит на должность главы правительства Ави Габай, 12% назвали Яира Лапида, а 6% Нафтали Беннета.

Опрос, проведенный по заказу Десятого канала ИТВ, свидетельствует о том, что правый лагерь не только не пострадал, но и немного усилился после избрания Габая. По данным этого опроса "Ликуд" набирает 29 мандатов, "Сионистский лагерь" – 24, "Еш Атид" – 16, "Байт Иегуди" – 14, Объединенный арабский список – 8, "Наш дом Израиль" – 7, "Кулану" и "Яадут а-Тора" – по 6, МЕРЕЦ и ШАС – по 5 мандатов.