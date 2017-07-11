Теракт в Ткоа: солдат спасся от наезда, запрыгнув на капот автомобиля

По свидетельству офицера ЦАХАЛа, ставшего очевидцем автомобильного теракта, совершенного накануне возле поселения Ткоа, ставшего жертвой террориста солдата спасла скорость реакции.

"Солдат переходил дорогу, когда услышал звук резко набирающего скорость автомобиля, и успел среагировать, прыгнув на его капот", - цитирует офицера телекомпания "Решет".

В результате солдат не был сбит автомобилем, а перелетел через его крышу и упал в кювет на обочине дороги, получив травмы рук и ног.

Напомним, что около полудня в понедельник, 10 июля, палестинский араб попытался совершить наезд на солдата ЦАХАЛа в районе Ткоа. После этого он вышел из автомобиля и попытался напасть с ножом на других военнослужащих, однако был нейтрализован.





