11 июля 2017 г.
последняя новость: 08:41
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:36 Спасатели ищут мужчину, пропавшего в море возле Нетании
08:18 Теракт в Ткоа: солдат спасся от наезда, запрыгнув на капот автомобиля
08:18 В арабском квартале Иерусалима снесен четырехэтажный дом, построенный незаконно
08:17 "Дело субмарин": полиция задержала высокопоставленного офицера запаса
07:34 В 2016 году государство потратило на нелегалов полмиллиарда шекелей
07:24 ДТП на шоссе №1, пострадали два человека
06:54 Тысяч евреев приняли участие в паломничестве к могиле Йегошуа бин Нуна
05:28 Прогноз погоды на 11 июля: солнечно, жарко и влажно, повышение температуры
03:20 Подозрение на убийства в Сдероте и Беэр-Шеве: обнаружены мертвыми две женщины
00:20 Автомобиль упал в водохранилище недалеко от Ор-Акивы
В Израиле

Теракт в Ткоа: солдат спасся от наезда, запрыгнув на капот автомобиля

время публикации: 08:18 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
На месте теракта. 10 июля 2017 года

По свидетельству офицера ЦАХАЛа, ставшего очевидцем автомобильного теракта, совершенного накануне возле поселения Ткоа, ставшего жертвой террориста солдата спасла скорость реакции.

"Солдат переходил дорогу, когда услышал звук резко набирающего скорость автомобиля, и успел среагировать, прыгнув на его капот", - цитирует офицера телекомпания "Решет".

В результате солдат не был сбит автомобилем, а перелетел через его крышу и упал в кювет на обочине дороги, получив травмы рук и ног.

Напомним, что около полудня в понедельник, 10 июля, палестинский араб попытался совершить наезд на солдата ЦАХАЛа в районе Ткоа. После этого он вышел из автомобиля и попытался напасть с ножом на других военнослужащих, однако был нейтрализован.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Теракт возле Ткоа: ранен солдат ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
В Беэр-Шеве задержан предполагаемый террорист
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Вынесен приговор террористу, который едва не сжег заживо 11-летнюю девочку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Террорист и его жертва были доставлены в суд в инвалидных колясках







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017