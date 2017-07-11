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В Израиле

Спасатели ищут мужчину, пропавшего в море возле Нетании

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати

Бригады спасателей ведут поиски мужчины, который был унесен течением в море возле пляжа "Сиронит" в Нетании. Фельдшеры "Маген Давид Адом" тем временем доставили в больницу "Ланиадо" в городе другого мужчину, который чуть не утонул в этом районе. Он находится в состоянии средней тяжести.

30 июня морская полиция спасла жителя Восточного Иерусалима, едва не утонувшего в водах Кинерета. По его словам, он вошел в озеро вместе со своим другом, оба мужчины были на надувных матрасах. Сильный ветер отнес их от берега на 150-200 метров, где они и перевернулись.

2 июля полиция обнаружила в Кинерете тело второго мужчины, поиски которого велись на протяжении более чем двух дней.

30 июня патруль морской полиции также спас жителя Хайфы, мужчину около 40 лет, резиновую лодку которого унесло в открытое море – примерно на 3 км от берега. Спасенный находился в состоянии физического истощения и страдал от обезвоживания.

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