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В Израиле

Подозрение на убийства в Сдероте и Беэр-Шеве: обнаружены мертвыми две женщины

время публикации: 03:20 | последнее обновление: 03:31 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Сдероте. 11 июля 2017 г.

В ночь на вторник, 11 июля, в службу экстренного вызова скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что в квартире на улице Хагай в Сдероте найдена 52-летняя женщина без признаков жизни. Прибывшим на место медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.

Сотрудники полиции задержали для допроса 62-летнего мужчину, который сообщил в МАДА об обнаружении тела. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно одной из версий, рассматриваемых следствием, женщина была убита.

Спустя примерно час в квартире на улице Александр Янай в Беэр-Шеве было обнаружено тело женщины в возрасте примерно 50 лет со следами ножевых ранений.

По подозрению в совершении убийства полиция задержала находившегося в квартире супруга погибшей.

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