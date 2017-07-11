Тысяч евреев приняли участие в паломничестве к могиле Йегошуа бин Нуна

В ночь на вторник, 11 июля, бойцы бригады "Эфраим" совместно с полицией и пограничниками обеспечивали безопасность участников массового паломничества к месту захоронения Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) и Калева бен Иефуне, расположенного в арабской деревне Кифаль Харат (неподалеку от Ариэля).

В мероприятии участвовали тысячи верующих евреев, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Точное число паломников не называется.

Группа жителей деревни Кифаль Харат пыталась воспрепятствовать паломничеству, в израильтян бросали камни. Военные были вынуждены применить средства для разгона толпы. О пострадавших сведений нет.

Подобные паломничества на "гору Ефремову" (в Кифаль Харат) совершаются большими группами религиозных евреев ежегодно.