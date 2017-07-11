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В Израиле

Тысяч евреев приняли участие в паломничестве к могиле Йегошуа бин Нуна

время публикации: 06:54 | последнее обновление: 06:54 блог версия для печати фото
Могила Йегошуа бин Нуна

В ночь на вторник, 11 июля, бойцы бригады "Эфраим" совместно с полицией и пограничниками обеспечивали безопасность участников массового паломничества к месту захоронения Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) и Калева бен Иефуне, расположенного в арабской деревне Кифаль Харат (неподалеку от Ариэля).

В мероприятии участвовали тысячи верующих евреев, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Точное число паломников не называется.

Группа жителей деревни Кифаль Харат пыталась воспрепятствовать паломничеству, в израильтян бросали камни. Военные были вынуждены применить средства для разгона толпы. О пострадавших сведений нет.

Подобные паломничества на "гору Ефремову" (в Кифаль Харат) совершаются большими группами религиозных евреев ежегодно.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2017 г.
Состоялось массовое паломничество на могилу Йегошуа бин Нуна
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 4 мая 2016 г.
Паломничество на могилу Иисуса Навина: "вторжение" евреев в Кифаль Харат







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