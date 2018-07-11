"Поддерживать порядок в святыне". Репортаж из Хеврона

В городе Хевроне, расположенном в Иудее, в 35 километрах южнее Иерусалима, проживают около 215 тысяч арабов и примерно тысяча евреев. Этот священный для иудеев, мусульман и христиан город по численности населения считается крупнейшим в Палестинской автономии.

В 1997 году, в результате Хевронского соглашения между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и лидером ПА Ясиром Арафатом, город был поделен на зоны H1 и H2. Зона H1 занимает 80% площади Хеврона и находится под контролем палестинской администрации. Зона H2, находящаяся под контролем Израиля, занимает 20% городской территории.

Всего в зоне H2 проживают около 30 тысяч арабов и около тысячи евреев. Среди районов, входящих в "еврейский ишув" города – Адмот-Ишай (15 семей), Бейт-Адаса (30 семей), Авраам-Авину (35 семей).

Также заняты еврейскими семьями два дома на дороге между районом Авраам-Авину и Пещерой Патриархов – "Бейт Рахель" и "Бейт Лея". Обитатели этих домов утверждают, что около 15 лет пустовавшие здания были приобретены на законном основании. В настоящее время в двух домах проживают 5-6 семей (иногда жители меняются). Как заявил редакции NEWSru.co.il офицер оперативного отдела окружной бригады "Иегуда", отвечающей за Хеврон, майор Гай Басон, ЦАХАЛ готов выполнить любое распоряжение, которое последует за решением БАГАЦа по вопросу о владении этими двумя домами.

В настоящий момент за безопасность в Хевроне отвечает батальон 932 бригады "Нахаль". Батальон сменяется каждые четыре месяца. Помимо "Нахаля", в Хеврон периодически перебрасывают батальоны "Голани", "Гивати" и парашютно-десантных войск.

Как объяснил нашему корреспонденту майор Басон, ЦАХАЛ отвечает как за безопасность жителей еврейских кварталов Хеврона, так и за порядок в районах, заселенных арабами. На дорогах, ведущих от еврейских кварталов в сторону Пещеры Праотцев, через каждые несколько сотен метров расположены посты ЦАХАЛа.

В основном, именно эти дороги являются местом соприкосновения арабского и еврейского населения города.

По словам майора Басона, за последние полтора года на КПП, через которые можно попасть из одной зоны Хеврона в другую, были задержаны около 100 арабов, вооруженных холодным оружием.

Порядок внутри еврейских кварталов обеспечивает израильская полиция.

Центральное место как для иудеев, так и для мусульман, занимает в Хевроне Пещера Патриархов (или Пещера Праотцев), где, согласно еврейской традиции, похоронены Адам и Ева, а также праотцы Авраам, Ицхак и Яаков и их жены Сара, Ревекка и Лия.

После 1967 года, когда в результате Шестидневной войны Хеврон перешел под контроль Израиля, Пещера Праотцев была единственным на Ближнем Востоке местом, где иудеи и мусульмане могли молиться бок о бок, и нередко можно было увидеть, как рядом с накладывающим тфилин евреем преклонял колени мусульманин.

Все это закончилось в 1994 году после массового убийства, совершенного в Пещере Праотцев 25 февраля жителем еврейского поселения Кирьят-Арба Барухом Гольдштейном. Гольдштейн зашел в мечеть Ибрагима, где в тот момент молились около 800 мусульман, и открыл огонь из автомата. Были убиты 29 человек, еще около 150 получили ранения. 30-й жертвой стал сам Гольдштейн, до смерти забитый толпой.

После этого трагического происшествия комиссия, которую возглавлял судья Меир Шамгар, опубликовала ряд рекомендаций по обеспечению безопасности посетителей Пещеры Праотцев. В частности, комиссия рекомендовала разделить пещеру на еврейскую и мусульманские части, а также создать особое подразделение для охраны порядка в пещере. С тех пор безопасность туристов и молящихся в Пещере Праотцев обеспечивают сотрудники пограничной полиции Израиля (МАГАВ).

Корреспондент NEWSru.co.il вместе с пресс-атташе полиции Израиля майором Михаилом Зингерманом посетил Пещеру Праотцев и побеседовал с капитаном оперативного отдела батальона Пещеры Праотцев Натанэлем Шломо.

Несмотря на то, что Пещера Праотцев остается единственным в этом регионе местом, где под одной крышей молятся иудеи и мусульмане, с 1994 года мусульманскую и еврейскую части пещеры разделяет стена. Двери между этими двумя отсеками открываются всего на несколько минут пять раз в день, когда из мусульманской части через еврейскую, в принадлежащее мусульманам небольшое помещение, проходит в сопровождении бойцов МАГАВ муэдзин, чтобы призвать мусульман на молитву.

В некоторые помещения пещеры нельзя попасть ни с еврейской, ни с мусульманской стороны. В эти залы можно только заглянуть в окна с обеих сторон, но внутри стоят перегородки из пуленепробиваемого стекла.

За мусульманскую часть святыни отвечает Вакф. За еврейскую – Управление Пещерой Праотцев. МАГАВ, задачей которого, по словам капитана Шломо, является сохранение статуса-кво на территории святыни, сотрудничает с обеими организациями.

В соответствии с рекомендациями комиссии Шамгара, существуют десять дней в году для евреев и десять для мусульман (в основные иудейские и мусульманские праздники), когда вся пещера открывается только для евреев или только для мусульман.

С 1994 года мусульмане и иудеи не пересекаются не только в самой пещере, но и на подходах к ней. Проходя через разные КПП МАГАВа, они входят в святыню также через разные входы.

На КПП майора полиции Зингермана просят сдать оружие. В соответствии с правилами, на территорию Пещеры Праотцев можно входить с оружием только бойцам охраняющего пещеру батальона МАГАВ.

В пещере установлено множество камер наблюдения. В некоторых случаях, в связи с угрозой безопасности, командир батальона имеет право ограничить число посетителей Пещеры Праотцев. Все это – тоже результат работы комиссии Шамгара.

Внутри пещеры рядом с посетителями можно увидеть бойцов МАГАВ – как несущих службу, так и молящихся.

Всего в батальоне служат около 220 человек, по большей части – бойцы срочной службы, как мужчины, так и женщины. В батальоне, по словам капитана, служат евреи (религиозные и светские), мусульмане, черкесы, христиане, друзы. В том числе шейхи, как утверждает Натанэль.

В день, когда Хеврон посетил корреспондент NEWSru.co.il, у друзов был праздник – День друзов-военнослужащих.

Батальон отвечает за порядок на площади, которая занимает два квадратных километра. В центре этого пятачка и расположена Пещера Праотцев.

"Почему у нас столько бойцов на таком маленьком пятачке? Потому что это место притягивает не только туристов и молящихся, но и потенциальных террористов. Это самое святое после Храмовой горы место для евреев, здесь похоронены наши праотцы", – говорит капитан Шломо.

Основная угроза, по словам Натанэля, исходит в районе Пещеры Праотцев от террористов-одиночек. Только за первую половину 2018 года на КПП МАГАВа были задержаны 13 террористов и конфискованы 12 ножей. Только за июнь этого года пограничники обезвредили пять взрывных устройств. Все нападавшие были нейтрализованы, по словам Натанэля, без применения оружия: "Только благодаря бдительности наших военнослужащих".

Район Восточная Касба, расположенный вплотную к Пещере Праотцев и справа от нее, если стоять к ней лицом, огражден забором. Забор был установлен в 2017 году, когда террористы из этого района несколько раз пытались совершить вооруженные нападения на пограничников.

Штаб-квартира батальона расположена в небольшом домике, плотно окруженном арабскими домами. На вопрос о том, как живется в таком тесном соседстве, капитан Шломо смеется: в этом и есть особенность Хеврона – как и жители еврейских кварталов или посетители Пещеры Праотцев, военнослужащие живут и работают бок о бок с арабами. По словам Натанэля, именно это тесное соседство является залогом "чаще всего" мирного сосуществования в этом сложном месте.

В еврейские и мусульманские праздники в Пещеру Праотцев идут тысячи молящихся. Так, в последний шаббат Хайей-Сара святыню посетили 25 тысяч евреев. В каждую пятницу Рамадана в Пещере Праотцев было до 16 тысяч мусульман.

Во время праздников пограничников поддерживают силы ЦАХАЛа.

"Служа здесь, ты никогда не знаешь, чем закончится твой день, и всегда готовишься к самому худшему и готовишь к худшему своих солдат. Однако это место настолько уникально, что я очень хотел попасть именно сюда и поддерживать порядок в этой святыне", – говорит Натанэль.

Материал подготовила Алла Гаврилова





