Нетаниягу отправляется в Москву на переговоры с Путиным

В среду, 11 июля, около 11 утра премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в Москву, где на 19 часов намечено начало его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В составе делегации глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц, военный секретарь Элиэзер Толедано и советник главы правительства по национальной безопасности, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

На этот раз главу правительства в поездке в Москву не сопровождает министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

Не исключено, что после завершения переговоров Нетаниягу отправится на стадион "Лужники", где состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии. В окружении премьера говорят, что он рассчитывает посмотреть эту игру.

Накануне визита пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров Путина и Нетаниягу будут обсуждаться двустороннее сотрудничество и международные дела, включая палестино-израильское урегулирование и Сирию.

Во вторник Нетаниягу встречался в Иерусалиме с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым и спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. На этой встрече присутствовал Меир Бен-Шабат.

8 июля, открывая воскресное заседание правительства, Нетаниягу заявил: "На этой неделе я вылетаю в Москву на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы встречаемся время от времени, чтобы обеспечить военную координацию и, конечно же, обсудить события в регионе. В ходе встречи я вновь заострю внимание на двух основополагающих принципах политики Израиля. Во-первых, мы не потерпим военного присутствия Ирана и его сателлитов ни в одной из частей Сирии – ни вблизи границы, ни вдали от неё. Во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии, строго соблюдать договор о разделении от 1974 года. Разумеется, я поддерживаю постоянный контакт и с американской администрацией. Связь с двумя великими державами для безопасности Израиля очень важна всегда, но в данный период особенно".

Путин и Нетаниягу встретятся в девятый раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Москве 9 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, одновременно с Нетаниягу в Москве будет находиться Али Акбар Велаяти, главный советник верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, который встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "передать ему сообщение Тегерана".

Позже в Москву должен прибыть председатель палестинской администрации Махмуд Аббас, приглашенный Путиным на финальную игру ЧМ по футболу. Израильские СМИ писали, что на то же время российский президент приглашал главу правительства Израиля, однако в итоге Нетаниягу полетел в Москву на несколько дней раньше.





