Над территорией Израиля системой Patriot сбит сирийский БПЛА

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что батарея противоракетной обороны Patriot выпустила ракету по беспилотному летательному аппарату, приблизившемуся к границе Израиля со стороны Сирии.

Запуск ракеты привел к срабатыванию системы предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" на Голанских высотах и в региональном совете Эмек а-Ярден.

Позднее армейская пресс-служба передала, что беспилотник был сбит после того, как он проник в глубь территории Израиля примерно на 10 км. В течение 15 минут войска ПВО наблюдали за его полетом. На этом этапе военные уже знали, что они имеют дело с аппаратом для сбора разведданных, и он не несет на себе взрывчатку.

Пресс-служба также отметила, что беспилотник пролетел через воздушное пространство Иордании.

Жители населенных пунктов, расположенных на побережье Кинерета, сообщили, что осколки ракеты Patriot упали в районе озера. Полиция Израиля обратилась ко всем яхтсменам и рыбакам, находящимся на озере, причалить к берегу, так как в районе проводится операция с участием сил полиции и армии.

Вечером 11 июля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила: приказ о запуске ракеты в сторону беспилотника был отдан капитаном Ор Нааман, командиром батареи Patriot 138-го батальона. Комментирую инцидент в воздушном пространстве Израиля, капитан Ор Нааман сказала: "Мы действовали профессионально, не сомневаясь. И наши действия были успешными. Мы не на минуту не упускали из вида цель. Я горжусь солдатами моей батареи".

Это не первый инцидент с беспилотниками на сирийско-израильской границе. Самый серьезный инцидент произошел 10 февраля 2018 года, когда над израильской территорией был сбит иранский БПЛА. Анализ траектории его полета и экспертиза обломков показали, что беспилотник нес взрывчатку, чтобы атаковать израильскую территорию. Сбив беспилотник, ВВС ЦАХАЛа не позволили Ирану использовать его для атаки на выбранную цель в Израиле.





