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В Израиле

Иностранные яхты, участвующие в прорыве блокады Газы, могут быть отданы пострадавшим от террора

время публикации: 11 июля 2018 г., 20:19 | последнее обновление: 11 июля 2018 г., 20:38 блог версия для печати фото
Иностранные яхты, участвующие в прорыве блокады Газы, могут быть отданы пострадавшим от террора
В окружном суде Иерусалима рассматривалось требование неправительственной организации "Шурат а-Дин" конфисковать яхту участников "флотилии возращения"
Иностранные яхты, участвующие в прорыве блокады Газы, могут быть отданы пострадавшим от террора

В окружном суде Иерусалима рассматривалось требование неправительственной организации "Шурат а-Дин" конфисковать яхту участников "флотилии возращения", которая в ближайшие дни должна выйти из Неаполя в сторону Газы.

Иск был подготовлен адвокатом организации "Шурат а-Дин" Ницаной Даршан-Лейтнер и был подан от имени израильтян, родные которых погибли в результате терактов, организованных ХАМАС. Семьи погибших израильтян подали иск к ХАМАС о возмещении ущерба еще в 2006 году, однако до сих пор им не удалось получить от ответчика требуемые 90 миллионов шекелей.

Суду было представлено заключение экспертов о том, что яхты, отправляемые иностранными организациями в сектор Газы, по своей сути являются подарком ХАМАСу. На основании этого, пишет сайт "Маарив", судья Моше Дрори постановил: яхты должны быть арестованы в интересах семей, которым полагается компенсация от ХАМАС.

В решении судьи Моше Дрори подчеркивается: он не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы отдать распоряжение армии или полиции о захвате "флотилии возвращения", однако, если ЦАХАЛ и полиция захватят яхты и отбуксуют их в один из израильских портов, они должны быть арестованы и проданы с тем, чтобы выплатить компенсации.



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