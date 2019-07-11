Как союзы правых и левых влияют на "русские" голоса. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился предвыборный опрос "Партии и блоки слева и справа". Этот опрос имел необычную структуру: одна его часть была предназначена для избирателей правых партий, другая – для избирателей левых партий. Для читателей, которые считают себя центристами, никаких ограничений не было.

В опросе, который проводился в течение одних суток 10-11 июля, приняли участие 2.563 респондента (2.068 из них ответили на все 14 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

68% участников опроса отнесли себя к правым, 26% – к центристам, 3% – к левым. 3% затруднились с точным определением своих политических взглядов.

Вопросы к избирателям правых партий

Вопрос: "Поддерживаете ли вы идею создания единого блока партий, находящихся правее "Ликуда"?" 30% ответили: "Нет, у этих партий слишком разная идеология". 24%: "Да, нельзя распылять голоса". 23%: "Да, но только в рамках технического блока до начала работы Кнессета".

При ответе на вопрос "Если партии "Байт Иегуди", "Ихуд Леуми", "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Оцма Иегудит" сформируют единый технический блок, который возглавит Рафи Перец, за какую партию или блок вы проголосуете?" 48% заявили, что проголосуют за НДИ. 22% – за "Ликуд". 11,5% – за общий правый блок.

Если к общему блоку правых партий присоединится партия Айелет Шакед и бывшему министру юстиции будет предоставлено второе место в списке, число голосов за общий правый блок возрастает до 14%. При этом НДИ получает 49% голосов, а "Ликуд" – 21%.

Если "Оцма Иегудит" не войдет в единый блок правых партий, а будет баллотироваться самостоятельно или вместе с партией "Яхад" Эли Ишая, общий правый блок получает 11%, НДИ – 50%, "Ликуд" – 23%.

Если на выборах будут баллотироваться два списка "Ихуд Мифлагот а-Ямин" во главе с Рафи Перецем и Айелет Шакед на втором месте и блок "А-Ямин а-Хадаш-"Зеут" во главе с Нафтали Беннетом, блок "А-Ямин а-Хадаш"-"Зеут" получит 7% голосов наших читателей, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5,5%. При этом НДИ получает 50%, а "Ликуд" – 22,5%.

Если "Оцма Иегудит" будет баллотироваться самостоятельно или вместе с партией "Яхад" Эли Ишая, "А-Ямин а-Хадаш"-"Зеут" получает 7% голосов, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 3%, "Оцма Иегудит" – 2%. При этом НДИ получает 51%, а "Ликуд" – 24%.

Если блок "А-Ямин а-Хадаш"-"Зеут" возглавит Айелет Шакед, то за такой блок готовы проголосовать 13% наших читателей. При этом "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "Оцма Иегудит" получают примерно по 1,5% голосов. За НДИ – 50%, за "Ликуд" – 22%.

Заметное влияние на распределение голосов может оказать только участие Шакед во главе объединенного списка. Но, в какие бы союзы ни объединялись правые, это почти не влияет на голосование за НДИ и "Ликуд".

Вопросы к избирателям левых партий

Был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы идею создания единого блока партий, находящихся левее "Кахоль Лаван"?" Самый частый ответ, который давали избиратели левых партий и центристы: "Нет, у этих партий слишком разная идеология" – 13% от общего числа голосов. По 6% выбрали варианты ответа "Да, но только в рамках технического блока до начала работы Кнессета" и "Да, нельзя распылять голоса".

Если партии "Авода", "Исраэль демократит" (партия Барака) и МЕРЕЦ объединятся в единый блок, за блок "Кахоль Лаван" проголосуют 10%, за Общий блок левых партий – 4%.

Если партия "Авода" будет баллотироваться самостоятельно, а партия "Исраэль демократит" объединится с МЕРЕЦ, "Кахоль Лаван" получает 11%, "Исраэль демократит"-МЕРЕЦ – 2%, "Авода" – менее 1%.

Если партия "Авода" объединится с МЕРЕЦ, "Кахоль Лаван" получает 11%, "Авода"-МЕРЕЦ – 2%, "Исраэль демократит" – менее 1%.

Если блок "Кахоль Лаван" объединится с партией "Авода", такой блок получит 10% голосов наших читателей, МЕРЕЦ – 1%, "Исраэль демократит" – менее 1%.

Союзы левых и центристских сил почти не влияют на выбор наших читателей.

Распределение голосов

Если бы выборы состоялись сейчас, 50% читателей NEWSru.co.il проголосовали бы за партию "Наш дом Израиль", 22% отдали бы голоса за "Ликуд"/"Кулану". 8% голосов получает "Кахоль Лаван". По 3-4% голосов – партии "А-Ямин а-Хадаш", "Ихуд Мифлагот а-Ямин", "Зеут". МЕРЕЦ – 1%. Прочие партии – менее 1%.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют 16,2 мандата (из 120), при уровне голосования равной средней по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва: за НДИ голосовали 31% наших читателей, эта партия получила 5 мандатов (16,2х0,31=5,022). Таким образом, если бы выборы состоялись сейчас, то НДИ могла бы рассчитывать на 8 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей. При этом "Ликуд" получил бы от 3 до 4 мандатов за счет голосов этой категории избирателей. "Кахоль Лаван" – от 1 до 2. Прочие партии получили бы менее одного "русского" мандата.

Напомним, что по итогам опроса, который проводился нами 16-17 июня, сразу после заявления Авигдора Либермана о том, что после выборов в Кнессет 22-го созыва он будет добиваться создания правительства чрезвычайного положения без участия ультраортодоксальных партий, о готовности голосовать за НДИ заявляли более 58% (за три недели эта партия "потеряла" 8% голосов наших читателей). Блок "Ликуд"/"Кулану" тогда набирал 17% (+5% за три недели). Блок "Кахоль Лаван" – 9% (-1%).